Двое ковидников сбежали из госпиталя в Одессе, прихватив 12 тысяч гривен (фото)

Полиция Одесской области разыскивает двух матросов, которые обокрали инфекционное отделение военного госпиталя по улице Пироговской в Одессе.

Речь идет о Виталии Чернявском (19 лет) и Владиславе Скрипкине (18 лет), которые лечились от коронавируса.

Военнослужащие похитили 12 200 гривен и после совершенного преступления скрылись. Злоумышленников ищут.

Для этого в полиции обнародовали их фото.

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»