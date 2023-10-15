Поліція затримала підозрюваного у вбивстві закарпатки, тіло якої знайшли у Берегові

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Співробітники поліції Закарпаття розкрили умисне вбивство 39-річної мешканки Берегова, яке сталося сьогодні вночі. Зловмисника затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Сьогодні вночі о 01.28 оператори лінії «102» прийняли дзвінок від жителя міста Берегово, який повідомив, що неподалік вулиці Богдана Хмельницького він виявив закривавлене тіло жінки без ознак життя.

поліція затримала підозрюваного у вбивстві закарпатки, тіло якої знайшли в центральній частині міста берегово

Дану інформацію одразу було передано медикам. На місце події прибули співробітники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, Берегівського районного відділу поліції та криміналістична лабораторія ГУНП.

В ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що загиблою є 39-річна місцева жителька. На її тілі, а саме в ділянці горла, були зафіксовані явні сліди умисного вбивства.

Для встановлення особи, причетної до цього злочину, співробітники кримінальної поліції розпочали оперативні заходи. Також було опитано десятки людей, опрацьовано записи з найближчих камер відеоспостереження та перевірено райони міста. В результаті, вже за кілька годин дані підозрюваного оперативникам були відомі – 20-річний мешканець Берегова. Поліцейські швидко розшукали та затримали його за «гарячими» слідами.

З’ясувалося, що того вечора зловмисник разом із загиблою розпивали алкогольні напої. Згодом, коли фігурант отримав відмову у сексуальній близькості з потерпілою, він схопив пляшку з-під пива, розбив її та наніс жінці удар в область шиї. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень остання померла на місці.

Слідчі кваліфікували такі дії затриманого за п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство, поєднане із сексуальним насильством. Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Самого зловмисника наразі поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області

 

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