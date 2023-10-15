Поліція затримала підозрюваного у вбивстві закарпатки, тіло якої знайшли у Берегові

Співробітники поліції Закарпаття розкрили умисне вбивство 39-річної мешканки Берегова, яке сталося сьогодні вночі. Зловмисника затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Сьогодні вночі о 01.28 оператори лінії «102» прийняли дзвінок від жителя міста Берегово, який повідомив, що неподалік вулиці Богдана Хмельницького він виявив закривавлене тіло жінки без ознак життя.

Дану інформацію одразу було передано медикам. На місце події прибули співробітники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, Берегівського районного відділу поліції та криміналістична лабораторія ГУНП.

В ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що загиблою є 39-річна місцева жителька. На її тілі, а саме в ділянці горла, були зафіксовані явні сліди умисного вбивства.

Для встановлення особи, причетної до цього злочину, співробітники кримінальної поліції розпочали оперативні заходи. Також було опитано десятки людей, опрацьовано записи з найближчих камер відеоспостереження та перевірено райони міста. В результаті, вже за кілька годин дані підозрюваного оперативникам були відомі – 20-річний мешканець Берегова. Поліцейські швидко розшукали та затримали його за «гарячими» слідами.

З’ясувалося, що того вечора зловмисник разом із загиблою розпивали алкогольні напої. Згодом, коли фігурант отримав відмову у сексуальній близькості з потерпілою, він схопив пляшку з-під пива, розбив її та наніс жінці удар в область шиї. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень остання померла на місці.

Слідчі кваліфікували такі дії затриманого за п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство, поєднане із сексуальним насильством. Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Самого зловмисника наразі поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області