Двое россиян выкинули собутыльника с балкона, узнав о его болезни

Пострадавший скончался

В городе Мыски Кемеровской области двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили и выкинули с 8-го этажа собутыльника, узнав о его неизлечимой болезни, сообщили в СУ СКР по региону.

По информации ведомства, 28 марта двое россиян без определенного места жительства выпивали в гостях у своего приятеля. В ходе застолья он рассказал, что недавно освободился из мест лишения свободы и неизлечимо болен. Мужчины пришли в бешенство из-за того, что он признался в этом не сразу, поскольку они пили из одной рюмки. Они начали избивать собутыльника, после чего один из них предложил выкинуть потерпевшего с балкона. В результате падения с 8-го этажа пострадавший скончался.

Мужчины скрылись, очевидцы вызвали врачей и полицию. Свидетели рассказали следователям о визите к погибшему двух гостей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что подозреваемые живут в реабилитационном центре, там их задержали. Против них завели дело по статье УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц», обвиняемых заключили под стражу. // МК