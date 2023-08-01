Судитимуть двох мешканців Дніпропетровщини, які вербували громадян України для збору розвідданих для спецслужб РФ
Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох місцевих мешканців, які співпрацювали зі спецслужбами фсб рф.
Їм інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, за попередньою зимовою групою осіб та незаконне придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).
Розслідуванням встановлено, що після повномасштабного вторгнення військ рф на територію України двоє проросійськи налаштовані мешканці Дніпропетровщини добровільно погодилися на пропозицію допомагати представникам спецслужб фсб рф у проведенні підривної діяльності проти України.
Виконуючи завдання російського куратора, агенти підшукували та вербували громадян України, а саме військових та співробітників правоохоронних органів, для збору інформації військового характеру представникам держави-агресора.
У подальшому підозрювані передавали інформацію ворогу через закриті канали зв’язку. За співпрацю з окупантами їм обіцяли посади в окупаційній владі в разі входження російських військ на територію області.
Під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання обвинувачених вилучено корпуси гранат РГД-5, Ф-1, РГН із запалами, патрони, автомат АК-74У з трьома магазинами до нього, вогнепальну зброю, понад 100 патронів мобільні телефони, комп’ютерну техніку із доказами їх причетності до протиправної діяльності.
Обвинувачених затримали у лютому 2023 року під час виконання чергового завдання представника держави-агресора.
Наразі двоє учасників групи перебувають під вартою. За клопотанням прокурора судом на їх нерухоме майно накладено арешт.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської облпрокуратури