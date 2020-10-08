На вимаганні півмільйона гривень хабаря затримано посадовця поліції Київщини

Одного із заступників начальника поліції міста Чабани, що у Київській області, викрили правоохоронці на вимаганні неправомірної вигоди за непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності. За корупційні дії поліцейському загрожує до 10 років позбавлення волі.

За припинення кримінального переслідування відносно фігуранта, який підозрюється у шахрайстві, один із заступників начальника Чабанівського відділення поліції Київщини назвав його матері суму неправомірної вигоди – 500 тисяч гривень. Розмір хабаря поліцейський погодився зменшити до 400 тисяч.

На отриманні цих коштів посадовця поліції затримали спільними діями працівники ГВБКОЗ Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області, Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Слідчі ДБР готують вручення підозри поліцейському за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти д 10 років з конфіскацією майна. Посадовець поліції затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України