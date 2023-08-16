За зґвалтування 4-річної дитини судитимуть мешканця Київщини

Ювенальні прокурори Броварської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Розслідуванням встановлено, що мати дитини тимчасово залишила подрузі доньку, щоб відвідати лікаря. У квартирі в той час в стані алкогольного сп’яніння перебував знайомий жінки. Залишившись у кімнаті наодинці з дитиною, він зґвалтував її.

Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Броварського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура