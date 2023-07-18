На Вінниччині чоловік до смерті побив односельця через ревнощі, а потім вчинив самогубство

16 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що в парку одного із сіл Липовецької територіальної громади лежить тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські відділу поліції № 4 Вінницького РУП встановили, що до спричинення тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю причетний його односелець.

За попередньою інформацією, між чоловіка виникла сутичка через ревнощі. 41-річний чоловік побив 38-річного знайомого, залишив його на місці злочину та пішов. Через деякий час зловмисник прийшов на місце події та побачив, що потерпілий помер. Чоловік повернувся до свого дому та вчинив самогубство через повішання.

Тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточних причин смерті.

Поліція з’ясовує обставини смерті чоловіків та проводить досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з позначкою «самогубство» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Вінницької області