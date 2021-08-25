Повідомлено про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину біля одного з харківських ресторанів

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 28-річному непрацюючому чоловіку за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось винятковим цинізмом та особливою зухвалістю, вчиненого із застосуванням предмету, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що близько ранку 21 серпня 2021 року чоловік, тримаючи зброю в руках, зайшов до одного із харківських закладів, розташованого по вул. Ярослава Мудрого.

Незважаючи на велике скупчення людей як у приміщенні закладу, так і на вулиці, чоловік почав стріляти у повітря біля літнього майданчика ресторану.

Внаслідок незаконних дій була порушена звична робота закладу. В свою чергу, гості ресторану та перехожі були вимушені ховатися від пострілів.

24 серпня 2021 року чоловіку повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Чоловік відмовляється повідомляти мотиви вчиненого злочину. Встановлюється з якої саме зброї було здійснено постріли.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури