Двох братів з Умані судитимуть за збут психотропів

Прокурори Уманської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів міста Умані, які незаконно придбали та зберігали з метою збуту, а також збували особливо небезпечні психотропні речовини (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, два брати продавали за місцем свого проживання в м. Умань так звані солі – психотропну речовину PVP.

У ході контрольованих закупок правоохоронці задокументували два факти продажу вказаних речовин, після чого «сімейний бізнес» був припинений.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

До 27-річного раніше судимого чоловіка суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а до його 20-річного брата – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

У разі доведення вини правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури