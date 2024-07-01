Двох чоловіків судитимуть за напад на волонтерку в Оболонському районі столиці

За скоєне порушникам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку червня працівники поліції виявили у соціальних мережах інформацію про вчинення неправомірних дій та насильство відносно киянки. Тоді, правоохоронці затримали двох чоловіків та повідомили їм про підозру. Ними виявились місцеві мешканці, 1950 та 1954 років народження.

Слідчі під час досудового розслідування встановили, що порушники, перебуваючи у підземному переході почали чіплятись до дівчини. Вони агресивно себе поводили та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Дії чоловіків дівчина зафіксувала на мобільний телефон.

Тоді поліцейські встановили особи порушників й слідчі територіального управління поліції за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою міста Києва повідомили їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальні акти скеровано до суду для розгляду.

Відділ комунікації поліції Києва