Посадовця лісгоспу на Харківщині судитимуть за збитки майже на ₴1,8 млн.

За погодженням з прокуратурою Харківської області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно майстра лісу за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що майстер лісу ДП «Жовтневе лісове господарство» допустив службову недбалість, внаслідок чого у 2019 невстановленими особами вирубано 96 дерев на території вказаного господарства. Сума збитків складає майже 1,8 млн грн.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтаві, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Пресслужба прокуратури Харківської області