Двох колишніх УДОшніків підозрюють у співучасті у підготовці замаху на Зеленського

Служба безпеки України заочно підозрює у державній зраді двох колишніх співробітників Управління державної охорони.

Тексти підозр розміщені на сайті Офісу генпрокурора.

Дмитро Іванцов, 1976 р.н., із 2001-го проходив військову службу в Службі безпеки України і у 2012-му був переведений до Управління державної охорони.

Позаштатний співробітник ДКРО 1 служби ФСБ РФ Ігор Єгоров, 1962 р.н., за версією слідства, створив в Україні агентурну мережу за участі даючих і колишніх військовослужбовців і працівників правоохоронних органів.

У 2010-2014 роках Єгоров як відставний офіцер ФСБ РФ неодноразово приїздив в Україну і офіційно надавав інструкторську та бойову підготовку особовому складу Центру спеціальних операцій «А» СБУ: виїжджав на полігони, читав лекції, тощо.

За версією слідства, у 2010-2012 роках Єгоров налагодив стійкий контакт із Іванцовим та залучив його до підривної діяльності проти України.

На виконання завдань Єгорова Іванцов збирав інформацію про суспільно-політичні події в Україні і характеризуючі дані громадян, які можуть становити інтерес для російських спецслужб.

Вважається, що саме за сприяння Вʼячеслава Заневського, який очолював особисту охорону президента України Віктора Януковича, Іванцова у 2012 році перевели на військову службу до Управління державної охорони на посаду начальника 3 відділу Служби безпеки президента України.

У період Революції гідності 21-24 лютого 2014 року Іванцов з іншими співробітниками УДО відповідав за безпеку Януковича і супроводжував його під час втечі з України до військового аеродрому «Гвардійське» на території анексованого Росією Криму. У подальшому Іванцов із мотивів особистої відданості Януковичу погодився працювати на нього за кордоном. Із метою створення видимості законності своїх дій Іванцов склав заднім числом (21.02.2014) рапорт, в якому просив звільнити його зі служби в УДО України. Цей рапорт доставили в УДО України тільки 25 лютого, але наказ про звільнення Іванцова оформили заднім числом, а саме 23 лютого, під приводом скорочення штату або організаційних заходів.

Протягом листопада 2014 – січня 2018 року Іванцов відповідав за організацію безпеки членів сімʼї Януковича в окупованому Криму. Він проходив відбір до ФСБ РФ і з червня 2020 року працює начальником відділу службово-бойової підготовки в Службі охорони в Криму Федеральної служби охорони РФ.

Після повномасштабного вторгнення РФ, не пізніше березня 2022 року, Іванцов отримав від Єгорова та інших працівників ФСБ РФ чергове завдання щодо збору інформації в Україні.

26 квітня Іванцов надіслав Дмітрію Піліпченку, який є кадровим працівником ФСБ РФ у місті Севастополі, географічні координати в Очаківському районі Миколаївської області із коментарями. Ці дані мали бути використані у розвідувално-диверсійних заходах при окупації Кінбурської коси.

11 жовтня 2022-го Іванцов передав координати і адресу будинку в місті Покровськ Донецької області, де розміщувалися підрозділи аеророзвідки Сил оборони України. Отримувачем інформації був Михаїл Перепелиця, військовослужбовець 710 гаубично-артилерійського корпусу 177 стрілкової дивізії РФ.

7 травня 2023 року Іванцов надіслав Єгорову текстові файли щодо начальника Центру спеціальних операцій «А» України Євгена Хмари, а також начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Надіслані файли стосувалися відбору їх на службу в СБУ в 2008 і 2010 роках.

Крім того, не пізніше березня 2022-го Іванцов отримав від Єгорова завдання зібрати інформацію, що може бути використана спецслужбами РФ для фізичної ліквідації військо-політичного керівництва України, в тому числі, президента Володимира Зеленського.

Іванцов запропонував співпрацю колишньому колезі Роману Лапі, 1976 р.н., який до 22 лютого 2014 року був заступником начальника Служби безпеки президента України УДО України. Не раніше середини листопада 2014-го Лапа виїхав до анексованого Криму, але користувався колишніми звʼязками в Україні.

Вранці 27 березня 2022 року Лапа надіслав Іванцову фото схематичного алгоритму дій, який відпрацьовувався військовослужбовцями УДО України і міг бути використаний як можливий маршрут евакуації президента України. Отриману інформацію Іванцов мав переслати співробітникам ФСБ РФ. // Судовий репортер