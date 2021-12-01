Двох маріупольців підозрюють у використанні конфіденційної інформації про померлих осіб

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом особам повідомлено про підозру у незаконному збиранні, зберіганні та використанні конфіденційної інформації про особу, вчинених за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 182 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня по вересень 2021 року двоє мешканців м. Маріуполя 49 та 47 років незаконно отримували відомості про адреси осіб, що раптово померли на території м. Маріуполя, а також контактні дані та номери телефонів їх родичів.

У подальшому чоловіки, діючи від підприємства, що надає послуги з організації та проведення поховань і надання суміжних послуг, особисто дзвонили громадянам і навіть приїздили на відповідні адреси з метою нав’язування родичам померлих послуг в сфері організування поховань.

У ході проведення санкціонованих слідчим суддею 4 обшуків у приміщенні зазначеного приватного підприємства і за місцем мешкання фігурантів виявлено та вилучено документи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речі, що підтверджують незаконну діяльність.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Донецькій області за оперативного супроводу Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури