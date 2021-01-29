Херсонец искромсал бывшую жену ножницами

Поистине зверскую расправу над бывшей сожительницей учинил херсонец. Вчера вечером, 27 января, в квартире на улице Мира, он сперва избил экс-гражданскую супругу, а затем еще и принялся тыкать в нее ножницами, нанеся множественные ранения головы и левого плеча. Общение с бывшим закончилось для 47-летней женщины больницей, а для виновника расправы – привлечением к ответственности.

О масштабах бытовой агрессии в Херсоне можно судить по впечатляющим цифрам, которые привел пресс-офицер управления патрульной полиции Андрей Кованый.

Только за минувшую неделю в областном центре и пригородных селах патрульных на случаи семейного насилия вызывали 57 раз! Причем в нескольких случаях пришлось составлять предписания о запрете зачинщикам конфликтов приближаться к их жертвам или даже находиться с ними в одном помещении.

«Даже в случае, если агрессию проявляет владелец жилья, его также могут обязать это жилье покинуть, и не контактировать с теми членами семьи, которые там тоже проживают. Особо стоит заметить: дети, ставшие невольными свидетелями проявлений домашнего насилия, также признаются его жертвами», — подчеркивает Андрей Кованый.

За весь минувший год сотрудники управления патрульной полиции Херсона составили 195 административных протоколов о домашнем насилии. Но это лишь «вершина айсберга», поскольку на такие вызовы могут выезжать и участковые инспектора полиции, и сотрудники специального подразделения полиции по предотвращению домашнего насилия «Полина». // kherson.net.ua