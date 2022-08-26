Двох мешканців Київщини засуджено до 7 та 9 років за вбивство знайомого

Забили до смерті знайомого, завдавши йому більше 50 ударів руками й ногами

За публічного обвинувачення прокурорами Броварської окружної прокуратури судом двох осіб визнано винними та засуджено за фактами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого та викрадення офіційних документів (ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 357 КК України). Їм призначено покарання – 7 та 9 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що в одному з сіл Броварського району під час розпиття алкогольних напоїв між трьома особами виник конфлікт на побутовому ґрунті. Під час сварки жінка та чоловік завдали потерпілому більше 50 ударів руками й ногами по різним частинам тіла.

Внаслідок отриманих поранень та чисельних переломів чоловік помер на місці події, а засуджені викравши його паспорт та картку платника податків покинули місце злочину.

До набрання вироком законної сили вказані особи перебуватимуть під вартою.

Київська обласна прокуратура