Оперативники столичної поліції затримали чоловіка, який пограбував жінку

Зловмисник відібрав у 84-річної киянки пакет із продуктами та особистими речами і втік. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля магазину на проспекті Любомира Гузара невідомий чоловік пограбував місцеву мешканку, 1937 року народження. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та співробітники карного розшуку.

Поліцейські переглянули відео з камер спостереження, які знаходяться поруч із місцем скоєння злочину та встановили правопорушника. У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції затримали фігуранта за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі з’ясували, що чоловік – раніше судимий місцевий мешканець, 1983 року народження. Під час перевірки у квартирі зловмисника поліцейські вилучили пакет із продуктами, документами та грошима потерпілої, які одразу повернули власниці.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва