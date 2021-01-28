Двох мешканців Луганщини засуджено до 6,6 років позбавлення волі за замах на контрабанду наркотиків до РФ

За принципової позиції Луганської обласної прокуратури до максимальної міри покарання 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено двох мешканців Луганщини за замах на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, незаконне придбання, виготовлення, зберігання без мети збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 309 КК України). Окрім того, одному із засуджених інкримінувався незаконний посів та вирощування конопель (ч. 1 ст. 310 КК України).

Встановлено, що засуджені особи організували канал незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України до Російської Федерації.

Правоохоронці викрили контрабандистів у вересні 2019 року на міжнародному пункті пропуску «Танюшівка» на Луганщині. На автомобілі вони намагалися незаконно перевезти на територію РФ особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого в Україні заборонено, – канабіс, сховавши під одягом.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання було виявлено та вилучено майже 2,2 кг канабісу, 20 г екстракту канабісу, 19 рослин конопель та близько 10 г макової соломи.

У ході судового розгляду обвинувачені свою вину у вчиненні злочинів не визнали.

Новопсковський районний суд Луганської області, дослідивши докази, підтримав позицію сторони обвинувачення та призначив покарання, на якому наполягав прокурор у справі.

Зазначимо, що максимальне покарання за вказані злочини – 10 років позбавлення волі. Відповідно до ст. 68 КК України за вчинення замаху на злочин строк покарання не може перевищувати двох третин максимального строку покарання.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури