Двох одеситів судитимуть за організацію незаконного переправлення чоловіків через держкордон України
Зловмисників затримали під час надання «допомогти» харків’янину за ціною 2500 доларів. Тепер за свої оборудки вони можуть провести за ґратами дев’ять років і бути позбавлені майна.
Оперативники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що 25-річний одесит організував схему незаконного переправлення чоловіків до сусідньої країни, залучивши до неї на рік старшого співмістянина.
У червні спільники підшукали в одному з популярних месенджерів 29-річного жителя Харківської області, який бажав уникнути мобілізаційних заходів шляхом втечі з країни. Зловмисники запропонували йому допомогу за винагороду розміром 2500 доларів, а коли той погодився, розповіли план дій.
Щойно харківʼянин приїхав в Одесу і передав фігурантам обумовлену суму, вони відвезли його на одну із залізничних станцій, звідки він мав доїхати до населеного пункту Одещини, розташованого поблизу кордону з сусідньою державою. Після прибуття за вказаною адресою одесити обіцяли надати «клієнту» покрокову інструкцію з рекомендаціями, які б допомогли йому покинути межі України поза пунктами пропуску. Втім, довести злочинну схему до кінця правопорушникам завадили правоохоронці.
Організатора та його пособника затримали в Одесі одразу після того, як вони провели чоловіка в дорогу. В якості речових доказів слідчі долучили до провадження вилучені у фігурантів гроші, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, банківську картку та транспортний засіб. Крім цього, під час обшуку в автівці, поліцейські виявили невеликий пакетик з обмеженою в обігу психотропною речовиною амфетаміном. Його походження підтвердили експерти. Матеріали за цим фактом виділені з провадження для складання адміністративного протоколу відносно одного з фігурантів.
В подальшому суд обрав пособнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а організатору – у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким він скористувався.
«Зібравши достатню кількість доказів, ми висунули зловмисникам обвинуваченням за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Згідно з її санкцією, за організацію і сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами та вказівками, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Обвинувальний акт вже скеровано до суду», – повідомив слідчий у справі Євгеній Панасюк.
Заходи поліцейські проводили спільно з прикордонниками Східного та Південного регіональних управлінь ДПС України, за силової підтримки спецпідрозділу «ДОЗОР» ДПСУ, під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.
Одеське районне управління поліції № 1