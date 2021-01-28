Двох осіб викрито у незаконному збуті інформації про перетин держкордону України

Фігуранти в Інтернеті збували дані про перетин українського кордону громадянами та транспортними засобами. Зловмисники продавали вже сформовані бази та приймали замовлення на створення нових. Їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Правопорушення викрили співробітники кіберполіції Івано-Франківщини спільно зі слідчими Косівського відділу поліції та працівниками обласного управління внутрішньої безпеки Нацполіції.

Кіберполіція встановила, що до несанкціонованого збуту інформації причетні двоє 30-річних чоловіків – мешканці Тернопільської та Івано-Франківської областей. Фігуранти в Інтернеті, зокрема на платформах оголошень, пропонували до купівлі бази даних про перетин державного кордону України. У розпорядженні зловмисників були відомості щодо перетину кордону українськими та іноземними громадянами, транспортними засобами, а також терміни їхнього перебування в країні.

Коштувала одна сформована база від 500 до 1500 гривень. Також правопорушники працювали «на замовлення».

Правоохоронці провели обшуки в оселях фігурантів. За результатами вилучено мобільні телефони, банківські карти та комп’ютерну техніку.

Наразі поліцейські перевіряють працівників митної та прикордонної служби України на причетність до незаконного розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове слідство триває.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Косівський відділ Коломийської місцевої прокуратури. Слідчі дії проводилися спільно з працівниками СБУ в Івано-Франківській області.

Департамент кіберполіції Національної поліції України