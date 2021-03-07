Убитой в Киеве женщиной оказалась старший инспектор киберполиции
Убитой нанесли более сорока ножевых ранений.
Установлено имя погибшей женщины, тело которой было обнаружено рано утром в Киеве.
Об этом сообщил журналист Виталий Губин на странице в Facebook. Он также опубликовал ее фото.
«Женщина, труп которой в районе 4 утра сегодня обнаружили с более чем сорока ножевыми ранениями неподалеку от входа на станцию метро «Вырлыця» на проспекте Бажана в Киеве — старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова», — сказано в публикации.
- Сообщение о теле женщины поступило правоохранителям сегодня около 3 часов ночи.
- У жертвы нашли признаки насильственной смерти.