Убитой в Киеве женщиной оказалась старший инспектор киберполиции

Опубликовано

Убитой нанесли более сорока ножевых ранений.

Установлено имя погибшей женщины, тело которой было обнаружено рано утром в Киеве.

По данным журналиста, убитой является Святослава Петрова / фото facebook Виталий Губин

Фото facebook Виталий Губин

Об этом сообщил журналист Виталий Губин на странице в Facebook. Он также опубликовал ее фото.

фото facebook Виталий Губин

Фото facebook Виталий Губин

«Женщина, труп которой в районе 4 утра сегодня обнаружили с более чем сорока ножевыми ранениями неподалеку от входа на станцию метро «Вырлыця» на проспекте Бажана в Киеве — старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова», — сказано в публикации.

  • Сообщение о теле женщины поступило правоохранителям сегодня около 3 часов ночи.
  • У жертвы нашли признаки насильственной смерти.

УНИАН

Like

Метки:

Читайте также: