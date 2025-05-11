У ДТП в Харкові загинули троє чоловіків (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 10 травня на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Енергетиків.

Попередньо, водій автомобіля Skoda Octavia виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіштовхнувся з вантажною автоцистерною КАМАЗ 4310.

Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля та двоє його пасажирів 50 і 43 років загинули.

Слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Харківської області