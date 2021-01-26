Двох поліцейських судитимуть за вимагання ₴250 тис. неіснуючого боргу

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань у Київській області ДСР Нацполіції України, викритих на вимаганні грошових коштів (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, двоє службовців Нацполіції, діючи в інтересах третьої особи, вимагали від керівника охоронної фірми 250 тис. грн. неіснуючого боргу, а саме компенсації за начебто не виконання ним домовленостей про здійснення охорони під час збирання врожаю зерна, до яких він не мав відношення.

Після передачі частини вказаних коштів у сумі 85 тис. гривень поліцейських затримали у порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання правоохоронці намагались втекти.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Заходи з викриття поліцейських здійснювались прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києва, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура