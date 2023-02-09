Двох посадовців Одеської регіональної філії АТ «Укрзалізниця» судитимуть за одержання ₴200 тис. хабаря

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох посадовців одного з управлінь Одеської регіональної філії АТ «Укрзалізниця» за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовці, відповідальні за виконання заходів із запобігання економічним правопорушенням на залізниці, налагодили незаконну схему одержання хабарів з співробітників виробничого підрозділу регіональної філії. За не створення перешкод у їх діяльності, у зв’язку з виявленням надлишків дизельного пального, вимагали щомісячну платню у сумі 100 тис грн, а також підбурювали керівництво виробничого підрозділу до розкрадання товарно-матеріальних цінностей Одеської залізниці.

Правоохоронці затримали ділків «на гарячому» під час одержання чергового траншу неправомірних коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури