У Чернівецькій області ВАЗ насмерть збив велосипедиста

Правоохоронці встановили, що 37–річний житель села Давидівка не впорався з керуванням автомобіля «ВАЗ» та допустив наїзд на місцевого жителя, який раптово виїхав на велосипеді на проїжджу частину дороги.

Унаслідок отриманих травм 45-річний місцевий житель помер під час надання медичної допомоги. Тіло загиблого поліцейські направили для проведення судово-медичної експертизи.

За вказаним фактом співробітники слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі проводиться досудове розслідування.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами. // Вартові еспресо