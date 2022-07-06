Прокурор довів у суді винуватість матері у смерті новонародженої дитини

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області визнав обгрунтованими доводи прокурора Хмільницької окружної прокуратури та визнав винуватою 33-річну мешканку Хмільницького району у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, вчинені матір’ю, яка не перебувала в обумовленому пологами стані, стосовно новонародженої дитини, що спричинило смерть дитини).

Прокурором доведено, що 30 березня 2018 року обвинувачена, знаходячись у місті Хмільнику, маючи можливість звернутися за кваліфікованою, спеціалізованою медичною допомогою до лікарні, за такою допомогою не звернулася, та у приміщенні власної квартири народила дитину.

Після її народження не вжила можливих заходів для надання немовляті необхідної медичної допомоги, чим поставила дитину у небезпечний для життя стан, що спричинило її смерть.

За результатами розгляду обвинувального акта судом жінку визнано винуватою у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Наразі вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури