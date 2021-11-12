Кіберполіція викрила чоловіка у неправдивому повідомленні про замінування ТЕС на Прикарпатті

Фігуранту відмовили в екскурсії на об’єкті критичної інфраструктури. Після чого він у соцмережі повідомив про замінування ТЕС. За скоєне йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Правопорушення викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими районного управління поліції Івано-Франківської області.

7 листопада чоловік на офіційній сторінці ТЕС Івано-Франківської області залишив повідомлення про мінування об’єкту критичної інфраструктури. На місце події прибули спеціалісти вибухотехніки, які обстежили приміщення та прилеглу до нього територію. В ході обстеження жодного вибухового та небезпечного для життя пристрою виявлено не було.

Проведеними заходами кіберполіція встановила причетну особу, яка повідомила про замінування. Ним виявився 31-річний мешканець Хмельницької області, який у 2015 році вже притягувався до відповідальності за псевдомінування.

Чоловік разом з родичем, який надає послуги вантажних перевезень на ТЕС, хотів потрапити на екскурсію. Зі слів фігуранта на екскурсію його не пустили, він простояв більше 3-х годин та замерз. Цей факт його обурив і через тиждень він вирішив повідомити про замінування об’єкту.

Наразі за місцем мешкання фігуранта тривають обшуки. За результатами планується затримання правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. До проведення обшуків також залучено працівників СБУ Івано-Франківщини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Галицький відділ Івано-Франківської окружної прокуратури.

Департамент кіберполіції Національної поліції України