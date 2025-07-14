У столиці судитимуть жінку, яка за $4000 обіцяла зняти військовозобов’язаного з розшуку ТЦК

Слідчі скерували обвинувальний акт до суду. За скоєний злочин наступні вісім років порушниця може повести за ґратами.

Нагадаємо, наприкінці травня поточного року, слідчі Шевченківського управління поліції спільно із оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили мешканку Київщини у зловживання впливом на посадових осіб.

За словами начальника слідчого відділення Шевченківського управління поліції Миколи Габінета, у рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що фігурантка за 4 тисячі доларів обіцяла чоловіку виключити його з переліку осіб, що перебувають у розшуку:

«Порушниця запевнила чоловіка, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також вона повідомила, що за додаткові 6 500 доларів, може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати працівників від мобілізації».

Правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці скоєння злочину під час отримання 4 тисяч доларів за послугу з виключення особи з переліку осіб, які перебувають у розшуку.

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва