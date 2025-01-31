Поліцейські Сваляви затримали уродженця Запоріжжя, який намагався вбити свою матір

Оперативники та слідчі поліції Сваляви встановлюють обставини замаху на вбивство уродженки міста Запоріжжя. За підозрою у злочині затримано її сина 30 січня вранці до поліції зателефонувала 73-річна пенсіонерка, яка повідомила, що за місцем їх спільного проживання у Сваляві її онук ножем поранив свою матір — дочку заявниці.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники якої опитали усіх присутніх на місці злочину та встановили його попередні обставини.

Як з’ясували поліцейські, між 49-річною жінкою та її 21-річним сином вранці трапився конфлікт, у ході якого хлопець схопив ножа та вдарив свою матір у область серця. Крики з кімнати почула пенсіонерка, яка втрутилася у сварку та припинила її.

Травмовану 49-річну жінку медики госпіталізували до лікарні, їй надають необхідну допомогу. Тим часом причетного до злочину сина потерпілої поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України. Слідчі поліції інкримінують йому ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство.

Зловмисника поліцейські освідували — встановлено, що він перебував під дією наркотиків. За скоєно зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення. У справі триває слідство.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області