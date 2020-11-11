Двох посадовців судитимуть за розтрату майже ₴1,4 млн. бюджетних коштів

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 2 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника одного з комунальних підприємств та керівника приватного підприємства за фактом розтрати бюджетних коштів у великих розмірах (ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що керівник комунального підприємства, яке здійснює поточний та капітальний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, використав своє службове становище всупереч інтересам служби. Незважаючи на те, що трудових ресурсів підприємства цілком вистачало для проведення ремонтних робіт, зазначений посадовець «залучив» підрядну організацію, вступивши у змову з власником приватної фірми.

Протягом 2017-2018 років між КП і ТОВ укладено договори щодо проведення підрядником ремонтних робіт, а в подальшому на рахунок підрядника безпідставно перераховано майже 1,4 млн грн. Встановлено, що фактично зазначені роботи виконувалися працівниками комунального підприємства. Таким чином, державі в особі Харківської міської ради завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури