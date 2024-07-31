Засуджено киянина, який знущався над 89-річною бабусею та відмовився проходити програму для кривдників

Такий вирок днями призначив Голосіївський суд столиці.

Поліцейські Голосіївського управління поліції за зверненнями місцевої мешканки проводили перевірку щодо домашнього насильства з боку її онука – останній систематично ображав заявницю та кидався до неї у бійку. Правоохоронці притягнули 30 – річного фігуранта до кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства над своєю літньою бабусею.

Судом на порушника також було покладено обов’язок пройти корекційну програму для кривдників. Однак обвинувачений жодного разу не з’явився у відповідній установі для проходження процедури. Тож, дізнавачі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 390-1 Кримінального кодексу України.

Вироком Голосіївського районного суду зловмисника визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді одного року обмеження волі.

Поліція Києва вкотре наголошує – якщо Ви, або хтось з Ваших знайомих стали жертвою домашнього насильства – не замовчуйте, нульова толерантність до насильства – запорука вашої безпеки! Телефонуйте на лінію 102 або на безкоштовну національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства 116-123.

Відділ комунікації поліції Києва