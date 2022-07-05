Поліцейські Ізмаїлу затримали чоловіка, який пограбував молоду жінку і дівчинку-підлітка

Правоохоронці помістили зловмисника під варту. За майнові злочини, вчинені в умовах воєнного стану, йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

31-річний правопорушник вистежив потерпілих віком 22-х та 15-ти років перед початком комендантської години, коли вони поспішали додому. Спочатку чоловік вдарив жінку і відібрав у неї мобільний телефон, а за декілька хвилин в аналогічний спосіб пограбував дитину.

Про напад обидві потерпілі одразу сповістили в правоохоронні органи, надавши опис зловмисника, і поліцейські затримали його по гарячих слідах. Фігурантом виявився раніше судимий за майнові і наркозлочини місцевий житель, який знаходився під адміністративним наглядом. У правопорушника вилучили телефон і гроші дівчинки, другого ґаджета він встиг позбутися.

«На даний час потерпілі проходять судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень. Чоловіку слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури оголосили підозру за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За пограбування зловмиснику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі», — повідомив заступник начальника слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Ігор Мінчев.

Ізмаїльський районний відділ поліції в одеській області