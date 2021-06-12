Двох закарпатців посадили на 8 років за викрадення і побиття знайомого

Тіло 30-річного Василя Гоблика досі не знайшли

Підозрювані у побитті зниклого безвісти 30-річного закарпатця отримали по вісім років ув’язнення. Про вирок суду повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, уточнивши, що тіло постраждалого досі не знайшли.

Йдеться про резонансну справу щодо 30-річного мешканця Виноградова Василя Гоблика, який зник безвісти 10 травня 2020 року. Як встановили правоохоронці, перед зникненням у нього виник конфлікт із двома знайомими – 27- та 26-річними місцевими жителями. «Того вечора молодики побили потерпілого та, відібравши особисті речі, залишили його неподалік одного з магазинів. Надалі перевезли тіло непритомного чоловіка у безлюдне місце та залишили на березі річки Тиса», – уточнюють у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури.

Суд визнав чоловіків винними в за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 3 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі). Наразі прокуратура вивчає законність вироку, є час на апеляційне оскарження. Засуджені утримуються під вартою без можливості внесення застави.

«За фактом зникнення 30-річного виноградівця матеріали виділені в окреме провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство)», – додають у прокуратурі. // Zaxid.net