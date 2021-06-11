Двох жителів Кременчука, які збиралися на роботу за кордон, надурили шахраї
Вчора, 10 червня, до кременчуцьких правоохоронців Кременчука звернулись два молоді хлопці.
Про це повідомили в Кременчуцькому районному управлінні поліції.
Так 24-річний кременчужанин повідомив про те, що в травні невідома особа, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділа його грошима.
З таким самим зверненням до поліції прийшов і його 23-річний приятель.
Обидва перерахували на банківський рахунок шахраям по 10 тис 438 грн.
Наразі в факті шахрайства розбираються поліцейські. // Кременчуцька газетаTweet