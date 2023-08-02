Двох жителів Хмільницького району обвинувачують у вбивстві з корисливих мотивів

За процесуального керівництва Хмільницької окружної прокуратури завершено досудове розслідування та до суду передано обвинувальний акт стосовно двох жителів Хмільницького району, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 289 КК України (вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб та незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачені, перебуваючи у боргових зобов’язаннях перед потерпілим і не бажаючи повертати йому позичені грошові кошти, спільно вирішили вчинити умисне вбивство потерпілого з корисливих мотивів.

На виконання свого злочинного умислу, спрямованого на позбавлення життя потерпілого, у лютому 2023 року, під час приїзду останнього до орендованого обвинуваченими для здійснення підприємницької діяльності приміщення та спілкування потерпілого з обвинуваченими з приводу повернення боргу, обвинувачені, за попередньою змовою між собою, застосовуючи значну фізичну силу, нанесли потерпілому множинні удари заздалегідь заготовленими металевими предметами в область життєво важливих органів людини – голову та тулуб, спричинивши йому тілесні ушкодження, несумісні з життям, від яких він помер на місці.

У подальшому, з метою приховання слідів скоєного ними умисного вбивства потерпілого, вивезли тіло до лісового масиву та приховали його від сторонніх осіб, а знаряддя злочину знищили.

Крім того, позбавивши життя потерпілого, з метою знищення слідів даного злочину, незаконно заволоділи його транспортним засобом, який сховали в заздалегідь орендованому ними в сусідній області гаражному приміщенні.

У разі доведення винуватості у вчиненні інкримінованих злочинів у судовому порядку, обвинуваченим за вбивство особи загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури