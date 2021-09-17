Судитимуть 11 членів ОЗГ, які здійснювали експорт горіхів до Європи без сплати податків (відео)

Слідчі ДБР завершили розслідування стосовно 11 учасників організованої злочинної групи, серед яких 2 посадовця Державної фіскальної служби України, що налагодили схему ухилення від сплати податків під час експорту волоського горіху до Європи.

Зловмисники підібрали громадян серед соціально незахищених верств населення та зареєстрували на них низку товариств з обмеженою відповідальністю.

«Комерсанти» формально очолювали ТОВ та лише підписували документи з господарської діяльності, необхідні організаторам оборудки.

Під прикриттям цих товариств, ділки експортували продукцію без сплати податків, використовуючи зв’язки посадовців ГУ ДФС в Чернівецькій області, що входили до складу угруповання. Для функціонування протиправного механізму та приховування оборудки, учасники ОЗГ складали завідомо неправдиві документи про походження товару. Це дозволяло ділкам не перераховувати податки до держбюджету.

Задокументовано, що через злочинну діяльність групи до держбюджету не було сплачено 252 млн гривень податків.

Обвинувальні акти щодо усіх 11 учасників ОЗГ направлені до суду.

Зокрема, посадовці ДФС обвинувачуються у:

пособництві у складі організованої групи в ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);

використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України);

службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід — Головне оперативне управління ДБР.

ДБР