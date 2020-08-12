В Донецкой области арестовали женщину, подозреваемую в убийстве пенсионерки молотком

В Донецкой области отправили под стражу 31-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 88-летней женщины молотком.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

«… суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 31-летней женщине, которая обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном убийстве пожилого человека из корыстных побуждений», — сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что 7 августа 2020 года жительница города Горняк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла в дом 88-летней знакомой, у которой накануне выполняла ремонтные работы.

Считая, что заказчица с ней полностью не рассчиталась, женщина стала требовать у нее 600 гривен, а услышав, что обусловленные работы выполнены не в полном объеме, схватила молоток и нанесла им не менее 10 ударов по голове потерпевшей, от чего последняя упала на пол. Дерзкая визитерка оттащила тело убитой бабушки в другую комнату, накрыла одеялом и, забрав из тайника пенсионерки 40 тысячи грн, 50 евро и 100 долларов США, с места преступления скрылась.

«В настоящее время женщине, которая с 2005 года состоит на учете у психиатра, сообщено о подозрении», — добавляется в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.