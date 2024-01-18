Двох жителів Одещини викрили у шахрайстві та крадіжках

Правопорушники зазіхнули на майно приятеля та орендодавиці. За скоєне їм загрожує від штрафу до позбавлення волі.

«Житель Ізмаїла попросив на 10 хвилин велосипед у товариша, не збираючись повертати. Введений в оману чоловік прочекав приятеля тиждень, потім спробував розшукати його, після чого звернувся у поліцію. Місцезнаходження зловмисника встановили оперативники. Чужий двоколісник, який правопорушник намагався продати за тисячу гривень, у нього вилучили», – розповіла начальник сектору дізнання Ізмаїльського районного відділу поліції Наталія Мариморович.

А житель Березівки протягом місяця викрадав кошти з банківської картки літньої жінки, у якої винаймав кімнату в будинку. Зловмисник знайшов у шухляді картку разом із пін-кодом, тихцем брав її і йшов до банкомату. Щоб потерпіла не бачила повідомлень від фінансової установи про зняття з рахунку грошей, які надходили їй на телефон, чоловік кожного разу просив у старенької гаджет нібито, щоб подзвонити, і видаляв їх.

«Викрадені кошти зловмисник витрачав на свої потреби, а картку щоразу клав на місце в надії, що його злочини залишаться непоміченими. Втім, коли в кінці місяця жінка зайшла в банківський застосунок, аби перевірити чи прийшла їй пенсія, виявила нестачу майже 60 тисяч гривень. Потерпіла звернулась у поліцію, і правоохоронці в ході проведення слідчо-розшукових заходів встановили правопорушника», – розповів начальник слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Назарій Кучмій.

За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, дізнавачі та слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської та Березівської окружних прокуратур повідомили фігурантам про підозру залежно від скоєного:

– у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві (ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України);

– у крадіжці офіційного документа, вчиненій з корисливих мотивів (ч. 1 ст. 357 ККУ);

– у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, зокрема повторно (ч. 4 ст. 185 ККУ).

Жителю Ізмаїла за шахрайство загрожує штраф від 34 до 51 тис. гривень або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. Для жителя Березівки крадіжки можуть обернутися ув’язненням на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Одещини

(за матеріалами Ізмаїльського

та Березівського РВП)