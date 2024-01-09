На Одещині суддя за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон

Служба безпеки спільно з НАБУ ліквідувала масштабну корупційну схему у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Встановлено, що за 3,5 тис. американських доларів у суді приймалися рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

До оборудки причетні співробітники суду та посередники.

За даними слідства, злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли «оформити» понад 1000 рішень на користь військовозобов’язаних.

Схема полягала у тому, що за неправомірну вигоду у суді приймалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон.

Для реалізації «схеми» фігуранти залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі неправомірної вигоди.

Щоб знайти ухилянтів, фігуранти розміщували відповідні оголошення у соцмережах «Інстаграм» та «Фейсбук».

СБУ та НАБУ задокументували на отриманні неправомірної вигоди одного із суддів.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України