Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру через отримання інвалідності
Керівник та заступник керівника окружних прокуратур у різних областях країни незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи.
Керівнику та заступнику керівника окружних прокуратур у різних областях країни повідомили про підозри через те, що вони незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи. Один підозрюваний шахрайським шляхом заволодів понад 1 млн грн пенсійних виплат, а інший – понад 400 тис грн.
Про це розповіла пресслужба Офісу генпрокурора.
Посадовці МСЕК безпідставно встановили прокурорам другу групу інвалідності безстроково. Вони направили до органів Пенсійного фонду відповідні акти, через що і виплачували пенсії.
Фото: Офіс генпрокурора
На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.
Розслідування зловживань в системі медико-соціальної експертизи триває. Встановлюються інші причетні до корупційних схем.
Також триває перевірка рішень МСЕК.
Крім цього, завершено службове розслідування щодо можливих зловживань з отримання груп інвалідності прокурорами, висновки якого долучили до матеріалів цього кримінального провадження. В ході його проведення з органів прокуратури звільнено 5 прокурорів, ще 7 – звільнено з адміністративних посад. // LB.uaTweet