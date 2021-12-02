Двом держреєстаторам повідомили про підозру в незаконних діях з нерухомістю

Зловмисники в інтересах забудовників вносили недостовірні відомості до держреєстру прав на нерухоме майно. За скоєне їм може загрожувати до шести років позбавлення волі.

Протиправну діяльність викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції.

Встановлено, що державні реєстратори Київської області налагодили схему з незаконного внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Здебільшого замовниками незаконних послуг виступали забудовники, які не могли ввести новобудови в експлуатацію, не бажали сплачувати пайову участь у розвиток інфраструктури чи не мали інших дозвільних документів для реєстрації новобудови.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів, а також в офісних приміщеннях державних реєстраторів та забудовника, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та документацію. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до протиправної діяльності та притягнення їх до відповідальності.

Двом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Департамент кіберполіції Національної поліції України