Винуватця смертельної ДТП на Хмельниччині засуджено до 10 років за ґратами

За принципової позиції представника Офісу Генерального прокурора Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишено без змін судові рішення стосовно винуватця смертельного ДТП на Хмельниччині.

Його засуджено за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, та залишення у небезпеці (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України) до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Прокурором у провадженні доведено, що у квітні 2018 року засуджений у нічний час, керуючи автомобілем у стані наркотичного сп’яніння, рухаючись у населеному пункті зі швидкість 109 км/год, здійснив смертельний наїзд на 2 пішоходів, які перетинали вулицю по нерегульованому пішохідному переходу.

Винуватець трагедії покинув місце події, залишивши потерпілих без допомоги.

Офіс Генпрокурора