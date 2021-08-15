Двом львів’янам повідомили про підозру у побитті журналіста у Києві

Правоохоронці повідомили двом львів’янам про підозру у побитті фотокореспондента одного з інтернет-видань під час мітингу на вулиці Банковій у Києві.

Про це повідомляє поліція Києва.

“Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.

Поліцейські звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів. За скоєне фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Також співробітники поліції встановлюють роль інших учасників у скоєному правопорушенні.

Окрім того, наголошуємо: вибачення за скоєння злочину не звільняє правопорушників від відповідальності”, – повідомили у поліції.

Розкаяння, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом під час винесення вироку. Також, членство в будь-яких громадських формуваннях чи політичних організаціях не звільняє від відповідальності за скоєння правопорушення. // Діло