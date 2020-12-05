Двом львів’янам, які закатували колишнього сільського голову із дружиною, світить довічне

Викрити нападників стало можливим завдяки фаховим та злагодженим діям слідчих відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління та оперативників управління карного розшуку поліції Львівщини.

Нагадаємо, що вбивство трапилось вночі 21 червня у приватному будинку колишнього сільського голови Миклашева Михайла Пугача.

Зловмисників, двох львів’ян віком 26 та 29 років, правоохоронці затримали 30 червня після того як 21 червня близько другої години ночі в одному з сіл Пустомитівського району вони увірвались в будинок, де проживали 63-річний чоловік та його 56-річна дружина. Нападники зв’язали та жорстоко побили господарів, заволоділи грошима та ювелірними виробами, після чого втекли. Від отриманих травм чоловік помер на місці події, його дружина отримала тілесні ушкодження.

Під час розслідування цього злочину правоохоронці провели масштабну та кропітку роботу — оперативно-розшукові заходи, комплекс слідчих дій, численні експертизи, завдяки чому встановили особи зловмисників та зібрали докази їх причетності до ще шістьох кримінальних поавопорушень, зокрема, розбоїв, крадіжок та заволодіння зброєю, скоєних у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях.

3 грудня слідчі, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили затриманим про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п.6,12 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство), ч.3,4 ст.187 (Розбій), ч.3 ст.185 (Крадіжка), ч.2 ст.262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) та ч.5 ст.27 – ч.1 ст.14, ч.3 ст.187 (Пособництво у готуванні вчинення розбою, поєднаного із погрозою застосування насильства небезпечного для життя і здоров’я людини та з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

За рішенням суду зловмисники перебувають під вартою. Досудове розслідування триває. // Форпост