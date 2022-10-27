Вчитель продав шкільне майно, щоб грати у віртуальні ігри

Слідчі Житомирського районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури закінчили розслідування низки кримінальних правопорушень, учинених учителем. Чоловік продав шкільну оргтехніку, а отримані кошти витратив на інтернет-ігри. Також поліцейські встановили його причетність до шахрайства. Нині за вчинене йому загрожує ув’язнення.

У серпні до поліції звернувся директор одного з навчальних закладів міста з повідомленням про зникнення майна. Правоохоронці з’ясували, що під час чергової інвентаризації у навчальному закладі не дорахувалися ноутбука та кількох мікрофонів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до зникнення ґаджетів причетний 40-річний житель передмістя, на час звернення адміністрації до поліції, вже колишній вчитель цього навчального закладу. Поліцейські з’ясували, що, будучи матеріально відповідальною особою, він вирішив скористатися ввіреним майном для розв’язання власних фінансових питань.

Окрім цього, правоохоронці встановили причетність чоловіка ще до одного правопорушення. Виявилося, що він взяв ноутбук у знайомої (нібито для навчання дитини), однак в обумовлений термін його не повернув.

Чоловік у вчиненому зізнався та розповів, що і шкільне майно, і ноутбук відразу продав, а гроші витратив на онлайн-ігри.

Тож слідчі Житомирського райуправління поліції повідомили чоловікові про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Після проведення усіх необхідних процесуальних дій обвинувальний акт відносно нього скеровано до суду.

За учинене діяння обвинуваченому загрожує покарання від обмеження волі на строк до п’яти років до ув’язнення від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Житомирське районне управління поліції