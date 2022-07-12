Двом посадовцям повідомлено підозру через загибель робітника на будівництві

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчим СУ ГУ НП у місті Києві повідомлено про підозру директору та головному інженеру товариства за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, потерпілий працював електрозварником на автоматичних та напівавтоматичних машинах у цеху з виготовлення металоконструкцій, що по вул. Будіндустрії в м. Києві. Під час робіт потерпілий отримав тілесні ушкодження від падіння верстату, що не був надійно закріплений.

Отримані травми, виявилися несумісними з життям, у зв’язку із чим потерпілий помер на місці.

За результатами розслідування директору товариства та головному інженеру, які відповідно посадових обов’язків несуть безпосередню відповідальність за дотримання на підприємстві вимог охорони праці, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що призвели до загибелі людини).

Наразі слідство у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура