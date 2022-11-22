Двом жителям Одещини загрожує кримінальна відповідальність за побиття односельців

Один правопорушник зламав ребра знайомому, а другий призвів до виникнення черепно-мозкової травми в сусіда.

Перша подія відбулася в Роздільнянському районі. 50-річний житель одного з сіл Великоплоської громади почув, що 34-річний сусід висловив припущення, ніби той може бути причетним до пошкодження майна місцевого підприємця, бо вже має судимість за умисне тяжке тілесне ушкодження, яке закінчилося смертю потерпілого. Обурившись такими висловлюваннями, старший за віком чоловік пішов розбиратися з молодшим і в ході суперечки побив його. Зловмисника з потерпілим розняли очевидці події. Побитий громадянин звернувся по допомогу в лікарню, а зловмисник тим часом, боячись відповідальності, втік та кілька днів переховувався, доки його не розшукали правоохоронці.

Друга подія сталася в Болградському районі між жителями Павлівської громади віком 20-ти та 31-го року. Чоловіки давно мали неприязні стосунки через особисті непорозуміння і, коли випадково зустрілися на одній з вулиць, почали сваритися. У розпалі суперечки молодший за віком громадянин вдарив старшого односельця в обличчя. Той знепритомнів і впав, вдарившись головою об асфальт. Замість того, щоб надати потерпілому допомогу, зловмисник пішов геть. Опритомнівши, побитий чоловік сам звернувся до лікарні, де йому діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом потиличної кістки. Правопорушника поліцейські розшукали, він скоєного заперечувати не став.

За наявністю достатніх доказів жителю Роздільнянського району слідчі повідомили про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, що тягне за собою покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. Молодикові з Болградського району повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ, що тягне за собою покарання позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування першого провадження ще триває, у другому поліцейські визнали зібрані докази достатніми, склали обвинувальний акт і скерували його до суду.

Відділ комунікації поліції Одеської області

За інформацією територіальних підрозділів поліції