Двом жителям Тернопільського району оголосили про підозру у вчиненні шахрайських дій

Два кримінальні провадження, розпочатих за фактами шахрайських дій, пов’язаних з отриманням адресної допомоги від держави, розслідують слідчі відділення поліції №1 м.Тернопіль.

Підозрювані – жителі Тернопільського району. Вони отримували адресну допомогу від держави, вказавши неправдиві дані про тимчасове проживання у їх помешканні внутрішньо переміщених осіб. Один із них фігурантів шляхом обману отримав 25 тисяч гривень, інший – 12 тисяч.

Поліцейські встановили, що раніше у даних громадян дійсно проживали люди з територій, де велися бойові дії, проте вже тривалий час вони там не мешкають. Фігуранти ж не поінформували відповідні служби про зміни та продовжували незаконно отримувати бюджетні кошти. Тепер їм доведеться відшкодувати завдані державі збитки.

Фігурантам слідчі оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області