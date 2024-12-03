Суд визнав винним в ухиленні від мобілізації студента біблійного коледжу

Обвинувачений належить до церкви євангельських християн баптистів

Київський районний суд Харкова призначив три роки позбавлення волі 31-річному вірянину об’єднання церков євангельських християн баптистів за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, на початку листопада минулого року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Однак чоловік проігнорував виклик на збірний пункт для відправки мобілізованих до військової частини. Свій вчинок підкріпив письмовою відмовою від призову за мобілізацією.

У суді військовозобов’язаний не визнав вини. При цьому визнав, що у 2018-2019 роках проходив строкову службу і має військово-облікову спеціальність. Минулого року, коли його хотіли мобілізувати, чоловік заявив, що є віруючою людиною і надав довідку Харківського обласного об`єднання церков євангельських християн баптистів. У ТЦК обвинуваченому запропонували проходження альтернативної служби на посаді кухаря. Однак обвинувачений не погодився, пояснивши тим, що все одно доведеться тримати зброю у руках. А це суперечить його релігійним переконанням. Також додав, що не піде воювати, бо боїться за своє життя.

Крім цього, вірянин надав суду документ про те, що з вересня 2024 року він є студентом першого курсу Харківського регіонального біблійного коледжу (факультет церковного служіння).

Феміда проаналізувала докази та законодавство і дійшла висновків: «Жодні релігійні переконання не можуть бути підставою ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання ним конституційного обов’язку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни».

Водночас суд не надав оцінки факту навчання обвинуваченого. Адже ті студенти, які стаціонарно здобувають вищу освіту, одержують відстрочку від мобілізації. Проте з 1 грудня 2024 року частина студентів (наприклад, здобувачі другої або третьої вищої освіти) втратили право на відстрочку. Додамо, вирок вірянину було ухвалено 29 листопада.