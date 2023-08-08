Арештовано воєнкома, викритого на організації схем збагачення для свого оточення

За клопотанням ДБР Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику Донецького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд визначив йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн.

Працівники ДБР повідомили про підозру та затримали чинного керівника Донецького обласного ТЦК та СП 3 серпня 2023 року. За місцями його роботи та проживання були проведені обшуки.

Встановлено, що у 2022 році, перебуваючи на посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП, посадовець без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. В результаті військовослужбовцям, які не брали участь у боях, були нараховані безпідставні виплати в сумі 981,3 тис. гривень.

Також керівник військкомату влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам.

Воєнкому інкримінується перевищення службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.