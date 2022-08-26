Двоє експравоохоронців з м. Вовчанськ підозрюються у державній зраді

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом колишнім поліцейським з м. Вовчанськ за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, колишній поліцейський вирішив піти на співпрацю з представниками РФ в тимчасово окупованому Вовчанську. Він погодився обійняти посаду помічника чергового у псевдовідділу поліції. І по сьогодні зрадник виконує свої службові обов‘язки в окупації, пересуваючись по місту на автівці з латинською літерою «Z».

Його колега — теж експоліцейський — у Вовчанську зайняв посаду дільничного. Аби догодити «новій владі», підозрюваний виконує всі її вказівки у своїй роботі: патрулює місто, проводить опитування осіб та забезпечує громадський порядок в окупованому Вовчанську.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура